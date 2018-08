CD&V opent pop-upcafé 'Bij Laudes' 22 augustus 2018

02u25 0 Tienen CD&V opent vanaf 31 augustus het pop-upcafé 'Bij Laudes' aan het Sint-Genovevaplein. Gedurende acht weken kunnen hier activiteiten plaatsvinden.

"Tijdens de CD&V-wandeling in juni doorheen Oplinter kwam vaak het ontbreken van een dorpshuis of café aan bod. Hoewel er vele activiteiten georganiseerd worden door de verschillende verenigingen die dit dorp rijk is, blijkt een samenzijn op café zoals vroeger toch een gemis", aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Café Laudes heeft in de dorpsgeschiedenis zeker zijn rol gespeeld. Zo 'herbergde' de familie Laudes tijdens de winter van 1944 onder meer Canadese en Britse soldaten. Eén van deze helden, de Canadees Dan Scrivens uit Calgary, onderhoudt nog steeds contact met de familie. De familie Laudes heeft zelf het café uitgebaat gedurende 90 jaar. Vele dorpsfiguren en dorpsfilosofen kwamen er over de vloer en lieten er vele anekdotes en verhalen achter. Nadien werd het pand verhuurd tot een rechtszaak volgde waarop de familie besliste om het pand te sluiten en even tot rust te komen.





"Redenen genoeg om resoluut te kiezen voor de naam "Bij Laudes' voor onze pop-up", aldus Bart Maes. "Het café zal elke donderdag open zijn van 18 tot 24 uur, vrijdag van 16 tot 2 uur, zaterdag van 14 tot 2 uur en zondag van 9 tot 24 uur. Via de facebookpagina 'Bij Laudes' kunnen de geplande activiteiten geraadpleegd worden en zal de agenda met nieuwigheden aangevuld worden."





(VDT)