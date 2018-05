CD&V maakt eerste kandidaten verkiezingen bekend 15 mei 2018

CD&V Tienen maakt enkele namen van haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Naast burgemeester-lijsttrekker Katrien Partyka pakt de partij uit met huidig gemeenteraadslid Jan Debroeck als lijstduwer. Liesbeth Vanderloock (43) uit Oplinter bekleedt de derde plaats. Op het Gala van de Tiense Troeven werd ze uitgeroepen tot de Tiense Collega van het Jaar en ze is verantwoordelijk voor de Kringwinkel Tienen. Bart Maes heeft een hart voor de Tiense landbouw en voor Oplinter. Hij is 43 jaar en landbouwer. "Hij komt vooraan op de lijst, want CD&V gaat resoluut voor een vertegenwoordiger uit Oplinter", aldus Partyka.





Nicky Martens (23) uit Bost, voorzitster van de jeugdraad en groepleidster van de scouts, staat mee aan kop en is een van de vele jongeren op de lijst.





(VDT)