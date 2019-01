CC JaTienen schlagert



Christian Hennuy

28 januari 2019

21u08 0

CC JATienen organiseert het jaarlijks carnavalbal en schlagerfestival, op zaterdag 2 februari om 20.11 uur in zaal Manège in Tienen. Artiesten als Johan Veugelers, Yves Segers, Jettie Pallettie en het talent uit eigen streek Bruurs, zullen er een fantastische avond van maken. DJ Kris Vanisterdael staat in voor de muzikale omlijsting. Op deze avond worden ook de nieuwe prominenten van CC JATienen voor het seizoen 2018-2019 voorgesteld. De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro, aan de kassa 6 euro. Kaartinfo bij Annes’s Café in Grimde of via 0499/81.28.67