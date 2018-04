CAW verhuist naar de Hertogensite 18 april 2018

Op 2 mei gaat het Tiense CAW-team van start op de Hertogensite op de hoek van de Hennemarkt en de Onze-Lieve-Vrouw Broedersstraat. "Hiermee krijgt onze werking in het hart van Tienen een extra invulling", zegt Bert Lambeir, directeur CAW Oost-Brabant. Een CAW of Centrum Algemeen Welzijnswerk is er voor iedereen met welzijnsvragen. Jaarlijks krijgt CAW Oost-Brabant zo meer dan 10.000 vragen. En dat aantal stijgt elk jaar.





Bert Lambeir ziet ook in Tienen het aantal vragen en de complexiteit van de problematiek toenemen. "Omdat we het belangrijk vinden dat mensen ons gemakkelijk weten te vinden, leek de Hertogensite ons een perfecte plek om ons hulpaanbod hier verder uit te bouwen. Het is toegankelijk, goed bereikbaar en dicht bij de mensen." Om de verhuis mogelijk te maken, zal het CAW onthaal en JAC onthaal in Tienen uitzonderlijk gesloten zijn van donderdag 19 april tot dinsdag 1 mei. Je kan hen in die periode wel nog telefonisch of per mail bereiken, behalve op donderdag 26, vrijdag 27 en maandag 30 april. (VDT)