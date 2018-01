Carrefour bekijkt voorstel tot verhuis naar Leuvenselaan 02u27 0 Tienen Carrefour Tienen heeft het voorstel van een immobiliënmaker gekregen om de Hypermarkt aan de Albertvest te verhuizen naar de Leuvenselaan in het kader van een nieuwbouwproject.

"Hoewel wij niet de intentie hebben de winkel te verhuizen, bestuderen wij dit voorstel, zoals we elk immobiliënvoorstel altijd en in alle situaties bestuderen", zegt communicatiedirecteur Baptiste van Outryve. " Een beslissing hier rond is er zeker niet genomen. Stellen dat de winkel zal verhuizen, zou dan ook verkeerd zijn."





Op 23 januari zal de nieuwe Franse topman van Carrefour zijn herstelplan presenteren. Zowel de bonden als de werknemers houden hun hart al vast. Bij de vorige herstructureringen sloten maar liefst 14 winkels en verdwenen 1.700 jobs. Ook in Tienen wordt er druk gespeculeerd over een mogelijke sluiting. "Wij gaan niet in op de geruchten", zegt van Outryve. " Het is namelijk duidelijk dat deze door verschillende partijen om verschillende redenen gelanceerd en onderhouden worden. Elke vorm van aandacht die wij eraan schenken,komt hen goed uit." (VDT)