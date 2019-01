Carnavalsbal en schlagerfestival van CC JATienen vdt

22 januari 2019

17u42 0

Naar jaarlijkse traditie organiseert CC JATienen op 2 februari haar jaarlijks carnavalsbal en schlagerfestival in zaal Manège. “Na het succes van onze twee voorgaande edities, konden we niet lang blijven stilzitten”, zegt eventmanager Kevin Servais. “De artiesten voor 2019 werden dus zeer snel geboekt. Met Johan Veugelers, Yves Segers, Jettie Pallettie en talent uit eigen streek BRUURS, belooft het weer een fantastische avond te worden. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door DJ Kris Vanisterdael. Op deze avond worden ook de nieuwe prominenten van CC JATienen voor seizoen 2018-2019 voorgesteld.” Toegang voor kinderen is gratis tot 12 jaar. Kaarten zijn nog steeds in voorverkoop verkrijgbaar aan 5 euro bij Anne’s Café in Grimde en bij de leden van CC JATienen. Aan de kassa kan je ook steeds betalen.