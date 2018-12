Carnavalbal bij de Feestbrouwers Christian Hennuy

10 december 2018

Op vrijdag 14 december vindt in de parochiezaal aan de Ganzendries 29 in Oplinter voor de derde maal het carnavalbal plaats van CV de Feestbrouwers, met aanvang om 20.11 uur. Er is een optreden voorzien van ‘Nico zingt Hazes’ uit Ninove. De presentatie is in handen van de Limburgse André Van Duin: JP Klinkers. DJ Robby van Discobar Music Time staat in voor de ‘leute’ en ambiance. Er zal een verrassing zijn voor de aanwezige kinderen. De toegang is gratis.