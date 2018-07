Campings zaten goed vol 30 juli 2018

02u32 0 Tienen En jawel, geen festivals zonder campings. In De Mulkerij zat het zaterdag volledig vol.

"Tijdens Suikerrock proberen we het rustige, gezellige karakter van De Mulkerij door te trekken, hoewel we meer volk ontvangen dan normaal", zeggen uitbaters Pieter Roovers en Ellie Buys. "We baten een minicamping uit die gebruikt wordt voor het festival, maar we zijn geen festivalcamping. Onze tarieven en voorzieningen zijn tijdens Suikerrock vrijwel identiek aan andere momenten. Voorgaande jaren werd er nog extra mobiel sanitair gehuurd, maar dankzij aangepast sanitair is dit niet meer nodig. Wel voorzien we extra tafels en stoelen en maken we een echte ontbijt- en eethoek." En ook aan b&b Het Tiskeshof in Sint-Margriete-Houtem werd een gelegenheidscamping opgesteld. "Ook hier was het zaterdag volledig volzet en op vrijdag en zondag zijn er slechts enkele plaatsjes vrij gebleven", zeggen Kris Mellaerts en Anja Vandersteen.





"De meeste kampeerders zien we elk jaar terugkomen. Het is bijna familie geworden!" (VDT)