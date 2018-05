Cafetaria Z.O.E.T. zoekt uitbater (bis) GEMEENTE VERSOEPELT VOORWAARDEN EN SCHRAPT STREEKSHOP VANESSA DEKEYZER

11 mei 2018

02u28 0 Tienen Het blijft zoeken naar een uitbater voor de cafetaria voor het nieuw bezoekerscentrum Z.O.E.T., de opvolger van het Suikermuseum. De stad lanceert daarom een nieuwe oproep. "De combinatie cafetaria-streekshop hebben we geschrapt", zegt schepen van Cultuur, Wim Bergé (CD&V).

In de loop van dit jaar krijgt het nieuwe bezoekerscentrum Z.O.E.T. concreet vorm. In juni vorig jaar startte het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) een procedure op voor de concessie voor de uitbating van een restaurant, café of cafetaria met catering en verkoop van streekproducten in het bezoekerscentrum. Maar voor de einddatum op 1 maart meldde zich geen enkele kandidaat. "Uit feedback van geïnteresseerden bleek dat de combinatie cafetaria-streekshop te zwaar was", zegt Bart Bekker, diensthoofd toerisme en evenementen. "We stimuleren de kandidaat-concessiehouders wel om de kaart van de streekproducten te trekken en hopen dat ze een beperkt assortiment te koop aanbieden, maar de streekshop verdwijnt. Het is de taak van de dienst toerisme om streekproducten te promoten, niet om ze te verkopen. We gaan wel bekijken of andere handelaars hun assortiment streekproducten willen uitbreiden."





Keuken niet verplicht

Een keuken is overigens geen verplichting voor de kandidaat-concessiehouders. "Velen hadden de indruk dat dit wel zo was, maar alleen een café uitbaten, is perfect mogelijk", zegt schepen Bergé. "Een terras plaatsen op de Grote Markt, is nu ook een optie. We hopen, met deze laagdrempeligere concessie, mogelijke kandidaten over de streep te trekken. Het ontwerp van de cafetaria zal volledig aan hun gekozen voorstel aangepast worden."





Voorstellen kunnen tot 8 juni ingediend worden. Je vindt alle info over de uitbating op www.tienen.be/horecaproject-zoet. Eind juni kan de aanduiding volgen. "In de zomermaanden kan de ontwerpfase opgestart worden, zodat de overheidsopdracht in september kan uitgestuurd worden. De vermoedelijke opening is in april 2019 voorzien. Dat is later dan de geplande opening van de gelijkvloerse verdieping van Z.O.E.T. eind september, maar dan koppelen we inwijding van de cafetaria aan het begin van de tentoonstelling op de eerste verdieping."





Vianderdomein

Voor de uitbating van de cafetaria van het Vianderdomein is er wel goed nieuws. De tweede, aangepaste oproep van de stad heeft dit keer wél succes. "Er zijn een vijftal voorstellen ingediend", laat schepen Gijsbrecht Huts (N-VA) weten. "Die worden nu voorgelegd aan een jury. Het doel blijft om de cafetaria voor de zomervakantie te openen."