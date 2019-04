Café ‘t Hoekske heropent na faillissement weer de deuren Jessyca en Ronny blijven voor de uitbating zorgen Vanessa Dekeyzer

03 april 2019

09u09 0 Tienen Het was de voorbije maand hét topic in het Tiense: café ’t Hoekske op de hoek van de Albertvest en de Oude Leuvensestraat had plots de deuren gesloten. Allerlei geruchten deden de ronde, maar het was een feit dat het populaire café failliet verklaard was. Vandaag zijn de deuren weer open gegaan. En verrassend is dat vorig uitbater Ronny Noé opnieuw achter de toog staat.

“Hoe kan een café, dat steeds lijkt vol te zitten, plots toch failliet gaan?”. Dat was de vraag die vele Tienenaars zich stelden. “Wij hebben ook allemaal de geruchten gehoord”, zeggen Ronny en zijn echtgenote Jessyca Binnard. “Sommigen waren totaal uit de lucht gegrepen. Maar we hebben vooral veel ondersteunende berichtjes mogen ontvangen van onze trouwe klanten. Eén klant hebben we zelfs moeten troosten, want die barstte in tranen uit omdat zijn favoriete café gesloten was.”

Ronny en Jessyca hebben de voorbije maand zwarte sneeuw gezien. “Er zijn in het verleden fouten gemaakt, die ons de das om gedaan hebben. En dan wijzen we niet alleen met de vinger naar andere mensen, ook wij hebben het misschien verkeerd aangepakt. Zo zijn de prijzen voor de consumpties hier de laatste jaren niet gestegen zoals elders, omdat we vonden dat we de klanten niet te veel op kosten moesten jagen. Wanneer wij zelf op café gingen en 2,50 euro voor een pintje moesten betalen, vonden we dat te veel om dat ook in ons café te vragen. Maar die toestand is niet houdbaar, weten we nu, zeker niet omdat alle onkosten, voor onder meer elektriciteit en water, alleen maar verder stijgen.”

Bovendien merken Ronny en Jessyca dat de gouden tijden voor de horeca verleden tijd zijn. “Ons overdekt terras zit misschien vaak vol, en dat is hetgeen de passanten vaak zien, maar dat betekent niet dat het café binnen ook vol zit. En er moet nog verteerd worden ook natuurlijk. Niettemin mogen we nog niet klagen, want we hebben hier naast ons vast klantenbestand ook een bloeiend verenigingsleven, met onder meer de fietsclub en de biljartclub. Deze verenigingen hebben even een ander onderkomen moeten zoeken, maar ze zijn allemaal bereid om terug te komen.”

Ronny en Jessyca hebben de voorbije maanden niet stilgezeten. “We hebben gevochten om het café in de familie te kunnen houden, zodat al het werk van de voorbije 25 jaar niet verloren zou gaan. Toen we pas openden, kende iedereen het café als ‘Wakke Duis’, naar de persoon die voor ons het café runde. Maar na een kwarteeuw is dat veranderd en is ’t Hoekske ingeburgerd geraakt.”

Jessyca heeft nu onder haar naam een BV opgericht, maar het zal vooral Ronny zijn die, zoals voorheen, achter de toog zal staan. “We willen de zaak weer een boost geven. Zo zal er in juni opnieuw een editie van ’t Hoekske Zingt komen en plannen we op 21 juli een feestnamiddag met tal van artiesten. Iedereen is uiteraard vanaf nu al terug welkom op onze vertrouwde openingsuren.”