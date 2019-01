Café Patria viert laatste verjaardagsfeestje Vanessa Dekeyzer

17 januari 2019

15u02 0 Tienen Café Patria in de Broekstraat blaast zaterdag 22 kaarsjes uit. Het wordt meteen het laatste verjaardagsfeestje, want uitbater Wim Ottenbourg gaat een nieuwe uitdaging aan. “We blijven wel nog open tot maart”, benadrukt Wim. “In die maand plannen we zeker nog een afscheidsfeestje.”

Café Patria is een begrip in het Tiense horecaleven. Het is namelijk het enige danscafé, waar ontelbaar vele jongeren al hebben vertoefd. “Maar vandaag zijn er hier niet meer zoveel jongeren”, stelt Wim vast. “Ons publiek bestaat meer uit mensen, die eind 20 zijn en dertigers. Ik zie ook dat het café pas later gevuld geraakt. Tot 1 uur zit hier misschien 20 man en dan stroomt het volk toe. Dat betekent dat ik meestal pas rond 8 uur ’s morgens mijn bed zie en dat begin je toch te voelen op een zekere leeftijd”, zegt Wim lachend.

“Al weet ik dat ik niet op mijn lauweren zal rusten, nu ik van plan ben om een grillrestaurant te openen”, voegt Wim eraan toe. “Vermoedelijk zal het café in maart sluiten. Een definitieve datum is nog niet geprikt. Eens het pand gesloten is, kunnen de werken starten. Het café wordt volledig gestript, dus er zullen wel enkele maanden overgaan. Hopelijk kan ik het restaurant in juli openen.”

“Maar eerst gaan we nog zorgen voor enkele mooie afsluiters in het café, te beginnen met onze 22ste verjaardagsfuif aanstaande zaterdag. Voor de muziek zorgen Tiense DJ’s, namelijk DJ JØMEL, Midnight Criminals en Jan Vervloet. Doorheen de jaren is hier veel DJ-talent de revue gepasseerd. Het is natuurlijk jammer dat dit podium voor hen binnenkort wegvalt. En dat er geen danscafé meer in Tienen zal zijn. Maar nogmaals, ik weet niet of daar nog echt nood aan is. En het is bovendien niet zo evident om een danscafé in het centrum van de stad open te houden. Ik heb steeds geluk gehad heel goede buren te hebben, die niet klaagden over de muziek tot ’s morgens vroeg. We hebben ook van onze kant steeds geprobeerd om geen overlast te veroorzaken.”

“Of ik het café ga missen? Ik zal zeker met veel plezier terugdenken aan de vele leuke feestjes, het fijne personeel en de fijne klanten. Maar het is tijd om de bladzijde om te draaien en ander hoofdstuk te starten.”

De toegang tot het verjaardagsfeestje is gratis. Deuren gaan open om 21 uur.