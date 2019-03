Café Patria sluit af met driedaags feestje vdt

30 maart 2019

Café Patria viert vanaf donderdag drie dagen lang feest. Hiermee wil uitbater Wim Ottenbourg zijn zaak in de Broekstraat, die hij meer dan 20 jaar met succes uitbaatte, in schoonheid sluiten. “Tijd voor een nieuw hoofdstuk, maar eerst dit verhaal beëindigen met een knaller!”

Café Patria is steeds een begrip geweest in Tienen. Het was hét café waar scholieren na schooltijd, en ook vaak tijdens de middagpauze, samenkwamen voor een drankje en een babbel en waar een feestje tijdens de weekendavonden nooit ver weg was. Maar mensen op café krijgen, is niet meer zo makkelijk als vroeger, beseft Wim. En ook het nachtwerk wordt Wim wat te veel. “Ik sla binnen enkele maanden een nieuwe weg in, want het café wordt volledig verbouwd tot restaurant. ”

Maar eerst is er nog een deftig afscheidsfeestdriedaagse, dat donderdag aanvangt met een Afterwork vanaf 18 uur met muziek van DJ Nick, Bart en Jømel. “Vrijdag gaan we ‘fauwt’ vanaf 22 uur met DJ’s Bart, Ine, Coppens en Ich & Mich. Zaterdag is er dan de Final Club Night vanaf 22 uur in aanwezigheid van DJ’s Stinic, Diego, Kimme en Midnight Criminals. Ik hoop op zoveel mogelijk volk. Heel wat oud garçons en DJ’s zullen alvast van de partij zijn, als dank voor al de leuke jaren.”