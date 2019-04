Café Industrie heropent de deuren vdt

12 april 2019

15u04

Café Industrie aan de Aandorenstraat is weer open. Nieuwe uitbater is Jan Struyven, die ook al vijf jaar het café Trefpunt in Bost runt. Voorlopig wil Jan beide zaken combineren. “Ik had al lang een oogje op Café Industrie, dat ideaal gelegen is en goed gekend is in het Tiense”, vertelt Jan. “Na wat verfraaiingswerken kan ik iedereen hier welkom heten.” Het café, dat haar naam behoudt, is elke dag, behalve op woensdag, open.