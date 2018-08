Café Combinne wordt Kom Binnen-praatgroep Nederlands 30 augustus 2018

Café Combinne, het interculturele praatcafé voor anderstaligen in Tienen wordt vanaf september 'Kom Binnen-praatgroep Nederlands'.





Het concept blijft hetzelfde: Nederlands- en anderstaligen zijn welkom in de bib en CVO Volt om gezellig te babbelen in het Nederlands. De flyer met het programma van september tot en met juni is beschikbaar op verschillende locaties in de stad of digitaal op www.bibliotheek.tienen.be/activiteiten-voor-volwassenen.





(VDT)