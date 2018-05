Café Combinne in bibliotheek 15 mei 2018

In de stadsbibliotheek aan de Grote Markt wordt komende donderdag een editie van 'Café Combinne' georganiseerd. Dat is een intercultureel praatcafé waar Nederlands de voertaal is. Bedoeling is dat Nederlands- en anderstaligen er samen aanschuiven om een beetje te keuvelen over alledaagse dingen. Dat is immers nog altijd de beste manier om een taal te leren. Koffie, thee en water zijn er gratis. (HCH)