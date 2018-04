Café Combinne bij Volt 24 april 2018

02u33 0

Morgen is er van 19.30 uur tot 21.30 uur bij CVO Volt aan de Alexianenweg 2, 'Café Combinne', een intercultureel praatcafé dat Nederlandstaligen en anderstaligen samenbrengt. Er wordt altijd in het Nederlands over bepaalde thema's gepraat. Iedereen is welkom. (HCH)