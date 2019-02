Café Bij Laudes sluit (voorlopig) opnieuw de deuren vdt

27 februari 2019

15u00 4 Tienen Het pop-up café Bij Laudes aan het dorpsplein van Oplinter heeft de deuren gesloten. “Wat als een klein idee begon, uiteindelijk langer dan voorzien duren kon, bracht ons heel wat lol en plezier maar binnenkort eindigt het hier”, klinkt het op de Facebookpagina.

Eind augustus vorig jaar nam CD&V naar aanleiding van de verkiezingen het pand in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht om het pop-up café tot eind december open te houden, maar de termijn werd met twee maanden verlengd. Het initiatief werd wel niet langer politiek ingekleurd. Iedereen kon vrijwillig het café mee open houden en initiatieven lanceren.

Maar daar komt nu een einde aan. “Dat is wel jammer natuurlijk”, zegt eigenaar Jos Laudes. “Het waren ideale huurders die een ideaal concept hadden. Ik had er wel wat op gehoopt dat zij het verder zouden zetten op lange termijn. Maar goed, je weet nooit wat de toekomst nog kan brengen. Het café is terug in orde gezet en ik wil dat graag zo houden. Het kan uiteraard wel ten vroegste op 1 mei weer opengaan, als er een geschikte kandidaat-uitbater wordt gevonden, want de aanvraag van een exploitatievergunning neemt zo’n acht weken in beslag.”

Voorlopig blijft het café dus toe. “Maar het duivenlokaal is er natuurlijk nog altijd”, zegt Jos Laudes. “Dat is altijd in het pand ondergebracht geweest, en dat sinds 1935. Het pand heeft dus altijd een handelsfunctie gehad en zal die blijven hebben zolang de duivenmaatschappij bestaat. Iedereen is hier op zondagvoormiddag zeker welkom!”