C-Sun viert tienjarig bestaan vdt

14 februari 2019

19u39 0 Tienen C-Sun, het zonnecenter van Electro Vandeput aan de Danebroekstraat, viert haar tiende verjaardag. Uitbater Christophe Hendrickx heeft sinds de opstart heel wat zien veranderen in de sector.

De laatste jaren zijn de zonnebankcentra in de vuurlinie komen te liggen. De normen zijn als gevolg daarvan strenger geworden en de preventie werd serieus opgedreven. “De overheid maakt het ons niet gemakkelijk”, meent Christophe. “Ik kan met de hand op het hart zeggen dat alle zonnebanken in het zonnecenter C-Sun aan de strengste normen voldoen. Het zonnecenter is volledig geautomatiseerd, bruiningstijden worden dus aangepast aan ieder huidtype. De lampen worden iedere 400 branduren vervangen en de zonnebanken worden alle dagen gedesinfecteerd.”

Christophe begrijpt de hele hetze rond bruinen onder de zonnebank niet. “Ik ben er 100 procent zeker van dat de zonnebank zeer positieve invloeden heeft, zoals het opwekken van vitamine D, wat toch wel zeer belangrijk is voor ons welzijn. Elke klant die bij ons komt zonnen, hoor ik zeggen hoe goed het doet om af en toe te komen genieten van de warmte. Mensen voelen zich veel beter na een zonnebankbeurt. En onder de zonnebank is het onmogelijk te verbranden wanneer de bruiningstijden gerespecteerd worden. Dit is absoluut niet het geval in de natuurlijke zon. Dan weet men niet hoe krachtig deze op verschillende momenten kan schijnen. Soms gaan mensen uren op een strand ergens in een Zuiderse oord liggen zonder bescherming. De kans op verbranden is dan zeer groot en dat is pas ongezond.”