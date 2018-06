Buurtwinkel 't Pompoentje breidt uit 06 juni 2018

Het Grums Gazetteke sloot half mei de deuren, omdat de uitbaters een andere weg inslaan. Patrick Botten van avondwinkel 't Pompoentje, wat verderop gelegen op de Sint-Truidensesteenweg, neemt vanaf nu de fakkel over om de buurt van Grimde en omstreken te voorzien van kranten, weekbladen en producten van de Nationale Loterij. In een latere fase komt daar een pakjesdienst en brood en banket bij.





"We hebben 't Pompoentje in 2012 opgericht als nachtwinkel, maar wat later hebben we deze getransformeerd tot avondwinkel, geopend van 17 tot 23 uur, om onze buren geen overlast te bezorgen."





"Voortaan zullen we open zijn van 7 tot 23 uur en zal onze zaak Buurtwinkel 't Pompoentje heten."





(VDT)