Buurtbewoners slaan alarm voor brandje Kristien Bollen

02 april 2019

In Nieuw Overlaar in Tienen alarmeerden buurtbewoners gisterenmiddag rond 12.30 uur de hulpdiensten toen ze rook opmerkten dat uit een appartement op het vierde verdiep kwam. Brandweer snelde ter plaatse, er bleek een accidenteel brandje te zijn ontstaan in de slaapkamer maar de bewoner had het reeds geblust. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond.