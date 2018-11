Buurt staakt strijd tegen vergunning vliegclubs Leefbare Zuidrand Tienen stapt niet naar Raad Van State vanessa dekeyzer

20 november 2018

14u52 0 Tienen Leefbare Zuidrand Tienen gaat niet in beroep bij de Raad van State tegen de vergunningen afgeleverd door de stad en de provincie voor de twee vliegclubs op het militair domein van Goetsenhoven, ULM Goetsenhoven en De Wouw. “We hopen dat de voorwaarden worden nageleefd”, aldus Roland Deboes van het actiecomité.

Het gebekvecht tussen ULM Goetsenhoven en vliegclub De Wouw aan de ene kant en de bewoners rond het vliegveld aan de andere kant kent een einde. Er zal geen verder protest aangetekend worden tegen de verleende vergunningen.

“Een procedure opstarten bij de Raad van State is haast onmogelijk zonder een gespecialiseerd advocatenkantoor onder de arm te nemen en kost bijgevolg al snel 10.000 euro, ook al lijkt zo’n procedure op het eerste gezicht vrij democratisch en relatief eenvoudig”, zegt Roland Deboes.

“En bovendien lijkt de vergunning, die verleend werd door de stad en aangevuld door de provincie, tegemoet te komen aan de vragen van de bezwaarindieners. Zo is er een beperking op de vliegactiviteiten op zondagnamiddag en op feestdagen en wordt het aantal ‘touch and go’s’ beperkt tot zes per piloot waarbij er maximaal twee scholingsvliegtuigen gelijktijdig aanwezig mogen zijn.”

Het actiecomité vindt het wel jammer dat er niet ingegaan wordt op de bemerking om tot een duidelijke tekst en meetbare gegevens te komen waarbij de mogelijkheid op interpretatie zo klein mogelijk wordt. “Wij vrezen dat er misschien aan ‘milieuvergunningsfixing’ kan gedaan zijn”, aldus Roland Deboes.

“Het door elkaar gebruiken van de termen vluchten, operaties, circulatietrainingen, scholing, scholingsvliegtuig, de bevoegde nationale autoriteit, lesactiviteiten, opleiding en lokale circuittrainingen maakt het er niet simpeler op. Maar wat ons vooral verontrust, is de hardnekkige maar hoogst eigenaardige weerlegging van onze vragen zoal bijvoorbeeld om bij oriëntatievluchten het keerpunt voldoende ver af te leggen van het vliegveld, om een duidelijk onderscheid te maken met circuittrainingen.”

Leefbare Zuidrand Tienen stelt zich voorlopig dus afwachtend op. “We zullen moeten toekijken hoe nauwkeurig alles zal gecontroleerd worden en of de stad de nodige inspanningen wil leveren opdat de vergunningen gerespecteerd worden. Verder blijven wij bereid om binnen en informeel buiten het overlegcomité, opbouwdende gesprekken te voeren met de leden van De Wouw en de ULM club”, besluit Deboes.