Buurman jaagt dief op vlucht Kristien Bollen

27 november 2018

Op de Hannuitsesteenweg in Bost bij Tienen merkte maandagnamiddag een bewoner rond 14. 25 uur een onbekende man op in de tuin van de buren. Toen hij die aansprak nam de verdachte, die gekleed was in een donkere pullover met kap over het hoofd, nam te voet de vlucht. De gealarmeerde politie kon de verdachte echter nergens in de buurt meer aantreffen.