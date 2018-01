Businessclub2000 gaat van de grond 27 januari 2018

03u08 0

De Businessclub2000 blikte tijdens haar nieuwjaarsreceptie in de Manège terug op een succesvol jaar. Sinds een jaar heeft de club haar intrek genomen in de Food Port. "Dat is toch een meerwaarde voor onze organisatie", meent Luc Nelissen. "We zijn in onze club zeker nog op zoek naar verjonging en nieuwe ideeën. Dus iedereen is welkom! Het programma van dit jaar ziet er alvast weer veelbelovend uit met onder meer twee bedrijfsbezoeken aan Citrique Belge en Mercedes Garage Claes en Zonen, de jobbeurs in april en een zomerevenement op het vliegveld van Goetsenhoven, waar we ongetwijfeld van de grond zullen gaan", besluit Luc lachend. (VDT)