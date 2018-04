Burgerzaken alleen nog op afspraak 25 april 2018

02u48 0 Tienen Om de dienstverlening te verbeteren, werkt de dienst Burgerzaken vanaf 14 mei alleen nog op afspraak. "We willen de wachtrijen beperken", zegt bevoegd schepen Ine Tombeur (N-VA).

Op een dinsdagvoormiddag of -avond is het dikwijls lang aanschuiven aan de dienst Burgerzaken. "De oplopende wachttijden zijn niet aangenaam voor de bezoekers, maar ook niet voor de werknemers, die in een korte tijdsspanne heel wat verrichtingen rond moeten krijgen", zegt Tombeur. "Met het afsprakensysteem kunnen de bezoeken gespreid worden en in functie van de capaciteit van de dienst ingepland worden."





Bezoekers kunnen op drie manieren een afspraak maken: via de website www.tienen.be/afspraak, telefonisch op het nummer 016/80.57.00 en aan de onthaalbalie. Bij hun bezoek aan het stadhuis nemen ze vervolgens een ticket. Voor een aantal verrichtingen zoals attesten van woonst, samenstelling van gezin, of een bewijs van goed gedrag en zeden hebben de inwoners geen afspraak nodig en kunnen ze terecht aan de snelbalie. Ook het afhalen van een identiteitskaart, kids-ID, rijbewijs of reispas kan voortaan aan de snelbalie.





(VDT)