Burgemeester Partyka stelt CD&V-lijst voor 18 mei 2018

Tienen CD&V-Tienen stelde gisteren haar lijst voor. "Een mix van ervaring, vernieuwing en lef", klinkt het. Burgemeester Katrien Partyka is lijsttrekker.

Dan volgen schepen Wim Bergé, Liesbeth Vanderloock, Bart Maes en Nicky Martens. De lijst wordt geduwd door de gemeenteraadsleden Dirk Smolders en Jan Debroeck. "Wij zijn fier een lijst voor te stellen die meer dan ooit een afspiegeling is van Tienen", aldus Partyka. "Bij ons vind je zowel studenten als leraars, mensen uit de zorgsector en handelaars, mensen met Vlaamse en met andere roots, landbouwers en arbeiders, gepensioneerden en bedienden. Mannen en vrouwen zijn absoluut gelijk. Wij gaan dan ook naar de verkiezingen met een quasi perfecte 'rits'. Liefst vier van de eerste tien kandidaten zijn jongeren, waarmee CD&V ongetwijfeld het meest gelooft in de jeugd. En meer dan de helft van de kandidaten staat voor een eerste keer op een lijst. Zij voelen zich aangesproken door de dynamiek van onze partij. We vragen in oktober dan ook aan de Tienenaar het mandaat om de ingezette verandering en vernieuwing verder te mogen uit te voeren." Op de lijst staan naast de hierboven vermelde kandidaten: Werner Thomas, Lisa-Marie Kinnaer, Rachid Mahraoui, Veerle Vanrothem, Kris Franssens, Chris Devadder, Karel Heeren, Elisabeth Kinnaer, Urbain Donni, Fanny Vranckx, Johan Dirickx, Els Arnauts, Theo Wuyts, Marijke Dermul, Bruno Van Lindt, Dominique Sevenants, An Cartoon, Nicole Timmermans, Maud Lalevé, Helena Kinnaer, Tom Schwaenen, Dominique Bogaerts en Ronny Noë. (VDT)