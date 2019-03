Burgemeester Partyka liet de oudste boom van Breisem kappen vdt

29 maart 2019

13u45 5 Tienen De eeuwenoude kastanjeboom aan de kapel van Breisem, een gehucht van Tienen dat bij Kumtich aanleunt, werd enkele maanden tot groot verdriet van de buurtbewoners plots gekapt. Het bleef maandenlang een mysterie wie de opdracht voor het kappen had gegeven. Gisteren op de gemeenteraad maakte burgemeester Katrien Partyka (CD&V) bekend dat ze na een verslag van de boswachter de boom heeft laten kappen uit veiligheidsoverwegingen.

Raadslid David Geladé, zelf afkomstig van Kumtich, beet zich vast in het dossier over de gekapte eeuwenoude kastanjeboom. “Dit was samen met de Sint-Corneliuskapel het gezicht van Breisem. Veel inwoners begrepen niet waarom de boom plots moest verdwijnen.” En dus stelde hij de vraag op de gemeenteraad enkele maanden geleden. Schepen Tom Roovers (Groen) reageerde met de woorden dat hij hier niets van af wist. “We weten niet wie voor het rooien verantwoordelijk kan gesteld worden.”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) bleek wel te weten dat de boom een soort kanker had, waardoor deze fel aangetast was door zwammen. “Door die zwammen in de oksels van de gesteltakken konden deze makkelijk scheuren. Het is bijzonder jammer dat de boom gekapt is, maar het moest wel om veiligheidsredenen”, liet ze toen al weten.

“Normaal moet een boomchirurg de gekwetste boom onderzoeken en advies geven voor het kappen kan plaatsvinden. Dat is hier niet gebeurd”, zei David Geladé gisteravond op de gemeenteraad. “Want ik heb hier het verslag van de boswachter ontvangen, waaruit ook blijkt dat burgemeester Partyka de opdracht tot het kappen heeft gegeven.”

“Het verslag van de boswachter was heel duidelijk: de boom was een reëel en acuut gevaar voor de huizen van de omwonenden en het kerkje van Breisem”, zegt burgemeester Partyka. “Het is de verantwoordelijkheid van de burgemeester om in te grijpen wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt. Dat is de procedure en die heb ik gevolgd.”