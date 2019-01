Burgemeester Partyka en NMBS zitten rond de tafel Vanessa Dekeyzer

30 januari 2019

16u57 0 Tienen Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en schepen Tom Roovers (Groen) hadden vanochtend overleg met NMBS en Infrabel over de werken aan het station. “De toestand van ons station en sporen is bijzonder droevig voor de reizigers. We zijn dan ook blij dat we met de NMBS en Infrabel rond de tafel gezeten hebben en enkele afspraken hebben kunnen maken.”

“Ingevolge personeelstekort is er vertraging op de werken aan het station, maar in de loop van dit voorjaar zijn er aanwervingen gepland”, vernamen burgemeester Partyka en schepen Roovers. “Er wordt van de nood ook een deugd gemaakt. Zo worden het ontwerp van de ondergrondse doorgang en het gebouw zelf worden verbeterd. Er worden bijvoorbeeld liften geschrapt en toegangen voorzien via hellingen wat zorgt voor een veel betere toegankelijkheid aan stationsplein én aan kant Grijpen.”

“Over de werken aan de sporen hebben we de vele klachten over perrons aangekaart”, gaan Partyka en Roovers verder. “Er wordt verder gewerkt tot juni, wat onder meer zoals eerder gezegd zorgt voor een verminderde dienstverlening. Maar vooral het comfort van de reiziger moet echt beter. Er is opdracht gegeven voor de plaatsing van extra en nieuwe schuilhuisjes, het is daarvoor echter blijkbaar nog wachten tot januari 2020. Voor de winter bekijken ze of de omgeving sneeuw-en ijsvrij kan gehouden worden. Zoniet zal de stad dit doen.”

Ook op de geplande fietsenstallingen hebben Partyka en Roovers opnieuw aangedrongen. “Wat betreft de parking is het betalend maken gepland in Diest, Aarschot, Sint-Truiden, Landen en Tienen. Voor onze regio Landen-Tienen heb ik een gezamenlijk overleg gevraagd met de burgemeesters van de omliggende gemeenten.”

“En we zijn tenslotte erg blij dat er veel investeringen voor Tienen in de pijplijn zitten. De renovatie van het stationsgebouw blijft een prioriteit”, zegt burgemeester Partyka. “Streefdoel is de werken aan te vatten in 2021.”