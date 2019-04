Buitenspeelseizoen start op 24 april Kristien Bollen

05 april 2019

Met de Buitenspeeldag op woensdag 24 april start het buitenspeelseizoen. De jeugddienst roept Tiense kinderen op om te genieten van het zonnetje en de frisse lucht tijdens het buiten spelen.

Naar jaarlijkse gewoonte vieren Vlaanderen en Brussel de Buitenspeeldag in de maand april. Op deze dag wordt het buiten spelen extra in de kijker gezet als leuk alternatief voor tv en computerspelletjes. Traditiegetrouw gaan de televisiezenders Nickelodeon, Nick Jr, Studio 100 TV, Ketnet, VTMKZOOM en KADET tussen 13 en 17 uur op zwart.

De Buitenspeeldag wil vooral een signaal geven aan kinderen om het avontuur te ontdekken in de eigen achtertuin, straat of buurt. Daarom wordt er ook dit jaar niet gekozen voor een groot evenement in het centrum van de stad, maar voor kleinere activiteiten in de buurten. Zin om zelf iets te in elkaar te boksen? Dat kan! Organiseer bv. een speelstraat. Alle info hierover is te vinden op https://www.tienen.be/aanvraag- speelstraat. Ter gelegenheid van de Buitenspeeldag, krijg je er gratis een spingkasteel bij, zolang de voorraad strekt.

Toch zin in een groot evenement? Dan is Heldenland op zondag 12 mei de ‘place to be’ voor ravotten, rennen, springen en alles wat hoort bij plezant buiten spelen. Alle Tiense kinderen zijn die dag welkom voor een spetterend feest om Heldenland, met de Heldenbar, te openen voor een mooie zomer vol spelplezier. Meer info volgt snel. Natuurlijk kan er ook voor deze datum al flink gespeeld worden, want Heldenland is elke dag open, het hele jaar rond.