Bruno Foltin is overleden vdt

26 maart 2019

Kunstenaar Bruno Foltin is op 76-jarige leeftijd overleden. Bruno wist met zijn deelname aan groepstentoonstellingen en het behalen van heel wat nationale en internationale onderscheidingen en prijzen, van heel wat waardering voor zijn werk te genieten. Hij exposeerde met aquarellen, maar vooral met olieverfschilderijen, alle met het mes gemaakt. Op regelmatige basis zette hij de deuren van zijn atelier, gelegen aan de Hannuitsesteenweg in Bost, open voor het publiek. De afscheidsceremonie vindt op vrijdag 29 maart om 11.30 uur plaats in de aula van het uitvaartcentrum Rummens.