Brouwerij Hoplinter lanceert samen met Jacques Villeneuve ‘goede doelen-bieren’ Vanessa Dekeyzer

21 december 2018

12u40 0 Tienen In samenwerking met Tiens schilder Jacques Villeneuve, die een uniek werk schonk, lanceert Brouwerij Hoplinter tijdens de eindejaarsperiode 500 unieke flessen Hoplinter Climax waarbij de opbrengst aan vier Tiense goede doelen zal geschonken worden. De flessen worden gelanceerd in de kerstperiode maar de verkoop ervan loopt in 2019 door tot uitputting van de voorraad.

Brouwerij Hoplinter wil naar aanleiding van zijn driejarig bestaan opnieuw iets terugdoen voor Tienen. In 2016 en 2017 werd er dit initiatief al genomen met unieke genummerde flessen Hoplinter Climax (2016) en Hoplinter Census (2017). “Deze waren op erg korte tijd uitverkocht en we konden onze goede doelen elk 1.200 euro schenken”, zegt Serge Mommen van Brouwerij Hoplinter. “Het jaar 2018 is opnieuw ongelooflijk succesvol geweest met als hoogtepunt onze Pop-up Costa Hoppa in het Oud College Tienen en de samenwerking met Huis in de Stad voor Costa Hoppa Bijzonder. En dit jaar was voor Brouwerij Hoplinter ook het eerste jaar waarin de bieren op vaten werden verdeeld. Dit helpt de groei verder zetten en hierdoor zal 2018 afgeklokt worden met een productie van ongeveer 26.000 liter!”

Voor 2018 werden nu 500 unieke flessen van 75 centiliter geproduceerd met het in Tienen nieuwe maar ook al gekende bier Hoplinter Climax. Brouwerij Hoplinter zocht contact met Tiens kunstenaar van het jaar Jacques Villeneuve voor een samenwerking. Hij schonk voor deze actie een uniek kunstwerk om als eenmalig etiket te gebruiken. “Ik ben vereerd dat Brouwerij Hoplinter mij heeft uitgekozen om een kunstwerk te maken dat als bieretiket kon worden voorzien. Gezien ik graag wel eens eentje lust, kon ik natuurlijk niet anders dan ja zeggen op deze vraag”, aldus Jacques.

“De 500 flessen zijn genummerd en dus uniek”, aldus David Titeca van Brouwerij Hoplinter. “De opbrengst van de verkoop gaat naar Huis in de Stad, Stichting M.M. Delacroix, vzw Polly’s Ranch for Special Kids en vzw OpgewekTienen.” De ‘goede doel-flessen’ worden verkocht via de Tiense Streekwinkel op de Grote Markt van Tienen), Verdeyen drankencenter in de Breisemstraat en natuurlijk via Brouwerij Hoplinter. Ook bij de vier gekozen goede doelen kunnen de flessen aangekocht worden aan 8 euro per fles.