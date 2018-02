Broodlevering aan huis kent succes in heel het land 02 februari 2018

02u27 0 Tienen Bakkerij 't Pistoleeke zet haar onlineverkoop met levering via bpost verder. Tijdens de proefmaand werden meer dan 120 pakjes verzonden naar alle hoeken van het land. "De reacties zijn zo positief dat we deze extra dienst blijven leveren. We gaan het online gamma zelfs nog uitbreiden. Zo lanceren we nu ook de 'suprise me broodbox'."

"Dat zijn vijf, zeven of tien broden in een doos, gekozen door mezelf. De klant, die niet weet wat te kiezen, krijgt zo altijd iets anders", aldus Kim Menten. "Het gamma dat aan huis kan geleverd worden, breid ik ook verder uit met onder meer met beleg zoals een potje choco of confituur en gezonde crackers en beschuiten op basis van Waldkorn en speltbrood. Op Facebook heb ik ook een open vraag aan de klant gelanceerd om te kijken welke producten die nog graag aan huis geleverd krijgt."





Verzendingskosten

Tot nu toe werden er geen verzendingskosten van de klant gevraagd, maar daar komt na de testfase verandering.





"Al gaan we prijzen laag houden", benadrukt Kim. "Zo zullen we niet de volle pot doorrekenen aan de klant. We vragen voortaan 3,50 euro per verzending en 2,50 euro voor de afhaalpunten van bpost in België en in de pakjesautomaten. Vanaf 20 euro zijn er geen verzendingskosten. Je zit eigenlijk al snel aan dat bedrag, wanneer je enkele broden kunt invriezen. "





"Plastic zakjes kunnen bij melding mee verstuurd worden. We denken eigenlijk wel dat de verzendingskosten goed meevallen. Met de auto naar de bakker gaan, kost ook benzine. Voor een thuislevering zijn we zelfs goedkoop te noemen. De Collect & Go in Colruyt, waar je dan nog zelf jouw goederen moet afhalen, is duurder."





Online bestellen, kan op www.tpistoleeke.be. (VDT)