Brochure Krokusaanbod 02u28 0 Tienen Deze week rolt de nieuwe brochure van de pers met het krokusaanbod voor de jeugd in Tienen.

Bij de jeugddienst zorgen vrolijke kampjes, een uitstap naar Comics Station Antwerp en een taalbad voor anderstalige kinderen voor de nodige speelpret. Het taalbad is toe aan een speciale editie, want het wordt voor de tiende keer georganiseerd in Tienen. De sportdienst richt op haar beurt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari sportkampen in voor kinderen van 4 tot 14 jaar in het sportcentrum Houtemveld. Voor de kleinsten is er kleuterclub en kleuterzwemmen.





Deelnemers kunnen tijdens de omnisportkampen kennismaken met heel wat sporten waaronder lasershooten en Innogames. Daarnaast zijn er nog de bestsellers zoals dans, toestelturnen, zwemmen en skeeleren.





De bib houdt een voorleesuurtje op woensdag 14 februari en CC De Kruisboog pakt uit met de première van de Vlaamse animatiefilm 'ZOOks' en de familievoorstelling 'De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen'.





Meer informatie over het aanbod en de inschrijvingen is terug te vinden op www.tienen.be/krokusaanbod en in de krokusbrochure, verkrijgbaar bij de stadsdiensten. Inschrijven kan vanaf dinsdag 16 januari om 18.00 uur via www.tienen.be/jeugdactiviteiten. (VDT)