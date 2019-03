Briljant voor Gaston en Marie Christian Hennuy

16 maart 2019

Gaston Bielen en Marie Medaert (beiden 92j) vierden aan de Meerstraat in Goetsenhoven-Meer hun 65ste huwelijksverjaardag. Het briljanten echtpaar kreeg één zoon en één kleinzoon. Gaston is afkomstig uit Goetsenhoven, maar Mariette woont nu nog met haar echtgenoot in het ouderlijk huis aan de Meerstraat. Gaston heeft gewerkt in de Grand-Pont suikerfabriek in Hoegaarden tot in 1984 en toen is ook de suikerfabriek gestopt. Zijn echtgenote was steeds moeder aan de haard. Beiden rijden nog altijd met de auto, dus hebben ze nog heel wat mobiliteit.