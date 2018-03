Brevetten zweefvliegen uitgereikt 23 maart 2018

02u26 0

De Koninklijke Vliegclub De Wouw reikte de brevetten zweefvliegen uit tijdens het ledenfeest. Ahmed Albastov, Roel Trappeniers, Stijn Devalck, Brett Toback en Koen Pierlet haalden brevetten, maar om verschillende redenen: theorie zweefvliegen, 1000 meter hoogtewinst, 5 uur duurvlucht of 50 km afstandsvlucht. Tom Willems en Glenn Hostens waren niet aanwezig op de brevettenuitreiking. In totaal hebben de zweefvliegers van de club het voorbije jaar 1760 uren gevlogen, met in totaal 54.500 kilometer overland vluchten. De toestellen werden uitgerust met nieuwe radio's, waardoor het aantal frequenties verdrievoudigd werd.











(HCH)