Brandweer lanceert sticker 'Huisdier in nood' 10 april 2018

Naar het voorbeeld van Brandweer Westhoek lanceert de Hulpverleningszone Oost-Brabant een sticker om aan te geven dat er huisdieren aanwezig zijn in je woning. Op de sticker geef je aan welke en hoeveel huisdieren je hebt. De ingevulde sticker kleef je vervolgens goed zichtbaar op je ruit. "Jaarlijks laten immers honderden huisdieren het leven in een woningbrand", klinkt het bij HVZ Oost-Brabant. "Dankzij de sticker kunnen brandweerploegen in een oogopslag zien hoeveel huisdieren er zich in de woning bevinden. Dat is uiteraard geen garantie om ze te kunnen redden, maar in vele gevallen kan dit nuttige bijkomende informatie zijn voor de brandweer. Het is dan ook belangrijk dat de informatie op de sticker actueel blijft." De stickers zijn vanaf 2 mei te koop in de gemeentehuizen van de Hulpverleningszone Oost en kosten vier euro per stuk. (VDT)