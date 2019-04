Brand Paterskerk komt weer naar boven bij de Tienenaars vdt

16 april 2019

12u00 0

Heel wat Tienenaars kregen bij het zien van de brand in de Notre Dame ongetwijfeld een flashback naar 1976, toen de Paterskerk, een van de oudste Begijnhofkerken van ons land, bijna volledig in vlammen opging. Bij het herstellen van een lek in de dakgoot kwam een strip brandende roofing ongelukkig terecht tussen het houten tongewelf en het kurkdroge zadeldak van de middenbeuk, een plaats waar men niet bij kon. “Het resultaat was een 72-uren durende brand”, weet stadsgids Gilbert Declercq te vertellen in de Reensteen, de onlinepublicatie van de Vrienden van de Musea. “Toen ik het nieuws over de brand in de Notre Dame hoorde, was het eerste waar ook ik aan dacht onze Paterskerk, of beter gezegd de kerk van de Dominicanen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De impact voor Tienen moet gelijkaardig geweest zijn. Na de brand verlieten de Paters Tienen en de Potterijbuurt bleef wat verweesd achter. De Paterskerk was niet alleen een kerk, maar ook de spil van het sociaal leven in de buurt.” Aanvankelijk werd er gedacht aan een heropbouw, maar die kwam er nooit. De ruïne werd wel gerestaureerd en in 1997 ingericht als wandelpark.