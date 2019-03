Bram Delvaux eerste opvolger kamerlijst bij Open Vld vdt

18 maart 2019

12u34 1 Tienen Open Vld kiest voor Bram Delvaux (41) uit Tienen om als eerste plaatsvervanger de Vlaams-Brabantse kamerlijst te versterken. Vanop deze plaats kan hij zeker mee strijden voor een zitje in het parlement.

Als OCMW-voorzitter in de vorige legislatuur en nu als eerste schepen van Tienen met bevoegdheden Financiën en Ruimtelijke Ordening liet Bram zich al een tijdje opmerken binnen de liberale familie. Bram ziet in de keuze om hem op de eerste opvolgersplaats te zetten een enorme blijk van vertrouwen vanuit de partij. “Ik grijp deze kans met beide handen en ga samen met lijsttrekker Maggie De Block en alle andere kandidaten uit onze regio iedereen overtuigen dat een keuze voor Open Vld vandaag de enige juiste is”, zegt Delvaux.

Centrumrol

Het is alweer even geleden dat Open Vld een kamerlid in Tiense kringen had. “De eventuele aanwezigheid van Bram kan een scharniermoment betekenen voor onze stad en voor een aantal grote slapende dossiers, zoals de Noordelijke ring en de voltooiing van het station en haar omgeving. We willen Tienen laten uitgroeien tot een centrumstad in Vlaams-Brabant waar het aangenaam wonen en werken is. Tienen moet een actieve regionale centrumrol opnemen en een stad worden waar er plaats is voor ondernemen en handel. Met een nationaal duwtje in de rug kunnen we dit zeker waarmaken.”

Bram trekt naar de kiezer met een aantal belangrijke strijdpunten die hij in de loop van de campagne zal lanceren. Hij is zelf advocaat en docent energierecht aan de KU Leuven. Dus energie zal hier zeker deel van uitmaken.