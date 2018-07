Bouwproject Leuvensestraat kan beginnen 27 juli 2018

02u24 0 Tienen Een van de verloederde hoeken van Tienen, de Leuvensestraat, Raeymaekersvest en Ketelmakerstraat, krijgt in het najaar een nieuwe look. Er komen tien appartementen met ondergrondse garage en berging. Het project, dat de naam Oostermeer meekrijgt, liep wel wat vertraging op.

"Bij het indienen van het bouwproject bleek dat er eerst nog een zeer oud rooilijnplan uit 1893 moest aangepast worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Jos Mombaers (Tienen Vooruit!). "Ondertussen heeft de gemeenteraad deze rooilijn afgeschaft en kon zopas de bouwvergunning afgeleverd worden. De projectontwikkelaar heeft me intussen ook bevestigd dat na overleg met de aannemers de bouw zo snel mogelijk wordt aangevat. Bovendien opent de bouwpromotor binnen enkele weken in de Nieuwstraat een pop-upverkoopbureau." De plannen tonen een architecturaal hoogstaand bouwproject aan de poort van het handelskerngebied. "Rest nu nog de nachtwinkel aan de overzijde van het kruispunt", gaat schepen Mombaers verder. "Hierover had ik contact met de eigenaar. Die zou in de loop van volgend jaar een bouwproject overwegen. Ik volg dit op. Wanneer er geen schot in de zaak komt, zal ik aan het AGB voorstellen dit hoekpand te onteigenen en bouwrijp te maken in het kader van het grond-en pandenbeleid dat in de volgende legislatuur van start kan gaan." (VDT)