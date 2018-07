Boulistenclub derde op 6-landentornooi 04 juli 2018

Een selectie van de Tiense Boulisten club trok naar het Duitse Hainburg om er deel te nemen aan het 6-landen tornooi van West-Europa. Ze moesten het opnemen tegen delegaties uit Spanje, Duitsland, Luxemburg , Zwitserland en Nederland. De deelnemers Frank Holsbeek, Jonathan Trismans, Olivier Joué, Geert Vanlangenhove en Salvatore Vassallo hebben zich uitstekend geweerd in de verschillende disciplines en zijn in het landenklassement op een mooie derde plaats geëindigd. In de discipline "individueel" behaalde Salvatore Vassallo een eerste plaats.





(HCH)