Bosch Tienen breidt technologie uit naar andere toepassingen 20 april 2018

02u26 0

Voor wie een hekel heeft aan ramen schoonmaken of voortdurend nieuwe middeltjes zoekt om vervelende strepen te vermijden, heeft Bosch nu de ideale oplossing. De gloednieuwe accu-ruitenreiniger GlassVAC garandeert een schoon en strepenvrij resultaat. Voor de wislip wordt gebruik gemaakt van de gepatenteerde 'Power Protection Plus'-technologie, waarbij een polymeercoating over de wislip wordt aangebracht. Deze technologie wordt toegepast bij de productie van de ruitenwissers van Bosch en is nu ook beschikbaar voor het schoonmaken in huis. "Dit is een voorbeeld dat Bosch in Tienen werkt aan de toekomst en zo de rubbercompetentie die er aanwezig is, maximaal wil benutten", zegt directeur Peter De Troch. "Het effect op de tewerkstelling is beperkt, maar het is onze intentie meerdere van dergelijke projecten te starten en hiermee onze competenties ook in andere toepassingen buiten de automobielsector in te zetten." (VDT)