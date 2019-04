Boomke Wies in Pand 10 Christian Hennuy

03 april 2019

13u55 0

Op zaterdag 6 april van 19.30 uur tot 22 uur is er in Pand 10, het voormalig stationsbuffet van Tienen een kaartavond ‘Boomke Wies’. De Tiense Spellenclub Dokapi gooit het over een andere boeg met “Boomke Wies” een old-fashioned kaarttornooi. Er vallen mooie prijzen te winnen. Deelname is gratis.

Info: philippe@opgewektienen.be