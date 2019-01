Bommetjes zijn ‘in’ op de speelplaats vdt

16 januari 2019

13u05 0

Bommetjes gebruiken op de speelplaats, is de laatste dagen ‘in’ in de VIA eerste graad. Het schoolbestuur reageert meteen. Via een brief aan de ouders van de leerlingen wordt eraan herinnerd dat bommetjes meebrengen naar school en deze op de speelplaats gebruiken, verboden is. “Leerlingen die bommetjes meebrengen, bedelen of gebruiken op school zullen gesanctioneerd worden met een achtste lesuur”, klinkt het kordaat. “Een herhaald voorval zal bestraft worden met strafstudie.” De school roept de ouders ook op om hierover een gesprek te voeren met hun zoon of dochter. “Wij hopen dat onze gezamenlijke inspanningen een positief effect hebben op de houding van alle leerlingen.”