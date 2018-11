Boekvoorstelling 'Killer Queen' Christian Hennuy

19 november 2018

Antoine Camps stelt op zaterdag 24 november in de stadsbibliotheek zijn boek ‘Killer Queen’ voor.

Tijdens de Voorleesweek komt auteur Antoine Camps zijn tweede boek ‘Killer Queen’ voorstellen in de bib van Tienen. De thriller speelt zich voornamelijk in Tienen af. Er gebeurt immers een moord in het centrum van de stad. De auteur vertelt over de totstandkoming van het boek. Verder zal hij ook uitleg geven over de praktische kant van het hele proces van het schrijven, de publicatie, de promotie en de distributie. Hij zal ook enkele fragmenten voorlezen. Dit gebeurt op zaterdag 24 november van 10.30 uur tot 11.30 uur in de bibliotheek aan de Grote Markt 3. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht, via bibliotheek@tienen.be of 016/ 80. 56. 70