Boeken zoeken met streepje muziek bij ART@theBIB

19 februari 2019

Op woensdag 20 februari van 15.30 uur tot 18.30 uur is er in de stadsbibliotheek aan de Grote Markt 3 , ART@theBiB. Het wordt genieten van een streepje muziek terwijl je grasduint in het aanbod van de bib. Dat kan dankzij het project ART@theBib, waarbij leerlingen van de Academie Regio Tienen de kans krijgen om op een laagdrempelige manier hun muziek te brengen. Terwijl de muzikanten oefenen voor een groter concert en zo hun zelfvertrouwen opkrikken, maken de bezoekers kennis met misschien nog onbekende kunsttakken. De concerten zijn akoestisch zodat de rustige atmosfeer van de bib behouden blijft.