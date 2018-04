Bloesemlounge aan Bosschellehoeve 20 april 2018

In Tienen zijn natuurliefhebbers welkom op zondag 22 april op het terrein van de Bosschellehoeve in Hakendover, voor wandelingen tussen de boomgaarden, een stevige fietstocht en een bloesemlounge met een hapje en een drankje, mooie muziek en volksspelen. Vanaf 14 uur kunnen de bezoekers een bewegwijzerde wandeling van 4, 7 of 9 km volgen. Er is ook een fietstocht van 25 km. Info hiervoor op 016/80.56.86. Een ritje met een fruittreintje is ook mogelijk. De hoeve is bereikbaar via de Bosschelstraat. (HCH)