Bloemlezing van regionale sportgeschiedenis 15 mei 2018

Rik Poulman heeft de Tiense sportgeschiedenis neergepend in 'Sport@Tienen'. "We hopen in de toekomst op een vervolgboek en zelfs een tentoonstelling over de sportgeschiedenis", aldus sportschepen Wim Bergé (CD&V). "De Sportraad bestaat 40 jaar, met Freddy Nolmans al 18 jaar aan het roer, en diensthoofd sport Luc Bonni gaat met pensioen. De gelegenheid voor een bloemlezing dus", aldus Poulman. Tienen heeft een rijk sportverleden. Zo werd er al in 1522 een soort voetbal gespeeld in de Grijpen. Maar ook nu stelt de sport zich goed met meer dan 100 sportverenigingen aangesloten bij de sportraad en een degelijke sportinfrastructuur. Ook het zwemmen in de Viadra, de rallyrijders, de turngala's, schuttersverenigingen en tal van volkssporten komen aan bod in dit 130 pagina's tellende boek. Kostprijs: 10 euro.





(HCH)