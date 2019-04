Bloedinzameling in de Schakel Christian Hennuy

01 april 2019

Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tienen, organiseert op woensdag 3 april van 18 tot 20 uur in de Schakel aan de Withuisstraat 22 in Tienen een bloedinzameling. Donoren vanaf 18 jaar zijn welkom. Op woensdag 8 mei volgt de volgende bloedinzameling in Tienen.