BIN Oplinter en Goetsenhoven van start 07 juni 2018

In Goetsenhoven en Oplinter gaan de eerste buurtpreventienetwerken van start. Binnen zo'n netwerk melden buurtbewoners verdachte situaties aan elkaar, na de politie op de hoogte gebracht te hebben. Zo hopen ze het aantal inbraken in woningen terug te dringen. In beide deelgemeentes zal de stad op de voornaamste invalswegen buurtpreventieborden plaatsen. "Zo wordt er meer ruchtbaarheid aan het initiatief gegeven en zullen nog meer buurtbewoners zich engageren", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Inwoners van Goetsenhoven die nog lid willen worden van het buurtpreventienetwerk, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator Patrick Massart op het nummer 0496/18.47.21 of via massart.patrick@telenet.be. De bewoners van Oplinter kunnen coördinator Guy Allard contacteren op het nummer 0496/12.14.25 of via guy.allard@telenet.be. Ook in andere deelgemeenten zijn coördinatoren op zoek naar leden om een dergelijk netwerk op te starten.





(VDT)