Bijna vier miljoen investeringen voor rioleringswerken in het Hageland vdt

10 april 2019

16u43 4 Tienen Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft de Vlaamse regering ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020 ter waarde van 230 miljoen euro voor projecten van Aquafin. Daarnaast heeft de minister het eerste subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. In totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd, waarvan het Hageland een deeltje krijgt.

De Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten in de uitbouw van hun gemeentelijke rioleringsnetten. Door de goedkeuring van het subsidieprogramma 2019 voor de gemeentelijke rioleringen krijgen 184 projecten een subsidie van 75 procent van de rioleringskosten. Die projecten kunnen nu door de gemeenten en rioolbeheerders concreet uitgewerkt en gerealiseerd worden. De totale kost van die projecten wordt geschat op 290 miljoen euro en de rioleringskost op 190 miljoen. Daar staat een subsidie van ongeveer 140 miljoen euro tegenover.

Voor het Hageland worden volgende projecten gesubsidieerd: de afkoppeling van de Viaductstraat tussen de Oude Mène en de Mulkstraat in Tienen (687.654 euro) en rioleringswerken in de Steenbergstraat-Parelstraat in Kortenaken (503.000 euro) en in de Meldertstraat-Doornstraat in Boutersem (2,5 miljoen euro). Burgemeesters Stefaan Devos (Kortenaken), Chris Vervliet (Boutersem) en burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka (Tienen) zijn tevreden met de beslissing van de minister. “De uitdagingen op het vlak van riolering en waterzuivering blijven groot. Deze projecten betekenen een bijkomende ondersteuning voor de riolering en waterzuivering in het Hageland en dat kunnen we alleen maar toejuichen”, klinkt het.

De verdere riolerings- en zuiveringsgraden in Vlaanderen kan je hier terugvinden: https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden/overzicht-per-gemeente