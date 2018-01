Bijna 12.000 schaatsers op Wintermagie ONDANKS SLECHT WEER IS ORGANISATIE TEVREDEN MET OPKOMST VANESSA DEKEYZER

02u40 0 Foto Vanessa Dekeyzer Er kwamen bijna 12.000 schaatsers naar de ijspiste tijdens Wintermagie. Tienen Wintermagie Tienen loopt bijna ten einde. Wie nog wil schaatsen op de ijspiste, moet dus snel zijn. De organisatoren blikken alvast tevreden terug op het evenement. "Ondanks het slechte weer zijn we zeer tevreden over de opkomst", reageert schepen van Feestelijkheden Gijsbrecht Huts (N-VA). "We gaan minstens het aantal bezoekers van vorig jaar evenaren en er vermoedelijk deze laatste dagen nog een stukje overgaan."

Ook voorzitter van handelaarsvereniging Kwixx, Carlo Joseph, is een tevreden man. "Wintermagie blijft een meerwaarde voor de stad en de handel. Er was dit jaar een stormloop naar schaatstickets. Ook heel leuk was het gratis schaatsen voor de andersvaliden en de demonstratie van het ijshockeyteam van Leuven."





De warme temperaturen, maar vooral wind en regen hebben wel hun invloed op het verbruik gehad, stelt men bij de firma Satelite Ice vast. "Vanzelfsprekend zijn vriestemperaturen veel beter, maar door dit jaar te kiezen voor een energiezuiniger systeem, ligt het verbruik niet hoger dan vorig jaar", zegt schepen Huts.





"De drukste periode viel samen met de komst van het Glazen huis van RZ Tienen naar de Grote markt. De optredens en bijhorende activiteiten brachten heel wat volk te been, wat ook te merken was op de schaatsbaan."





Jaar na jaar beter

Ook de in de naastliggende Skibar zijn enthousiaste reacties te horen. "Het wordt jaar na jaar beter, enerzijds door de bekendheid van het evenement en anderzijds door de samenwerking met het Glazen Huis, de kerstmarkt en de schaatsbaan. Ook onze manier van promoten van onze 37 thema-activiteiten was dit jaar beter. Deze laatste dagen sluiten we af met vanavond een gintasting en sushi, White Sensation op vrijdag, de Foute Party op zaterdag en een optreden van Okselvocht op zondag. Alle info vind je op www.skibar.be."





En er is nog meer te beleven in de Skibar dit weekend. Zondag verloot Kwixx een wagen om 16 uur en om 11 uur klinkt de stad samen met haar inwoners op het nieuwe jaar. "We zullen zeker nadenken over een derde editie van Wintermagie", aldus schepen Huts. "Ik wil eerst de volledige evaluatie afwachten om volmondig 'ja' te zeggen. Al mag de Tienenaar op beide oren slapen. Ook volgende kerstperiode zal het weer minstens zo gezellig zijn in onze stad!"